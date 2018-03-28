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«Ливерпуль» потребует у «Реала» 200 миллионов евро за Салаха
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«Ливерпуль» потребует у «Реала» 200 миллионов евро за Салаха 

Советский спорт 25 минут назад
Напомним, ранее сообщалось, что Салах продлит контракт с «Ливерпулем» и будет зарабатывать 200 000 фунтов в неделю.
Источник сообщает, что «Реал» сохраняет интерес к футболисту. При этом новый контракт позволит поднять сумму отступных до 175 миллионов фунтов (200 миллионов евро), которые он и потребует у «Реала» в случае поступления предложения. На данный момент «Реал» платить такие деньги не готов.
В текущем сезоне 25-летний Мохамед Салах провел 41 матч за «Ливерпуль» и забил 36 мячей при 12 голевых передачах.
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