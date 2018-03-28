«Ливерпуль» потребует у «Реала» 200 миллионов евро за Салаха

Напомним, ранее сообщалось, что Салах продлит контракт с «Ливерпулем» и будет зарабатывать 200 000 фунтов в неделю. Источник сообщает, что «Реал» сохраняет интерес к футболисту. При этом новый контракт позволит поднять сумму отступных до 175 миллионов фунтов (200 миллионов евро), которые он и потребует у «Реала» в случае поступления предложения. На данный момент «Реал» платить такие деньги не готов. В текущем сезоне 25-летний Мохамед Салах провел 41 матч за «Ливерпуль» и забил 36 мячей при 12 голевых передачах.