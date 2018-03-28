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В Нижнем Новгороде автобусный маршрут №210 подключился к системе АСОП
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В Нижнем Новгороде автобусный маршрут №210 подключился к системе АСОП 

АиФ Нижний Новгород 21 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Пассажиры в тестовом режиме могут использовать в 210-м все виды транспортных карт, в том числе льготные, карты школьника и студента, а также бесконтактные банковские карты. Об этом сообщает компания-оператор системы оплаты проезда. Действует и «правило золотого часа» — электронный кошелёк с возможностью бесплатной пересадки на другой муниципальный маршрут в течение 60 или 90 минут.
Маршрут «Канавинская автостанция — Берёзовая пойма» особенный: начинаясь и заканчиваясь в областном центре, он заходит в Дзержинский городской округ — на межмуниципальный участок, где действуют иные тарифы. Впервые на 210-м настроили так называемую зональную тарификацию — она учитывает разную стоимость поездки в зависимости от расстояния. Значит, и пассажиры, которые входят в автобус на пригородных остановках, могут расплатиться за проезд бесконтактными банковскими картами.
«Пассажир в любом городском автобусе должен иметь возможность безналичной оплаты проезда, — рассказал директор компании-оператора оплаты проезда Юрий Рябиков. — Мы готовы подключить к системе всех частных перевозчиков, работающих в Нижнем Новгороде и пригороде. И это единственный путь сделать поездки удобными и выгодными для горожан».
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