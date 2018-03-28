Ещё
Яри Курри: «Не должно быть такого, что есть сильные СКА, ЦСКА и все остальные»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яри Курри: «Не должно быть такого, что есть сильные СКА, ЦСКА и все остальные» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Генменеджер «Йокерита» Яри Курри расказал о нападающем Эли Толванене, который отправится покорять НХЛ. Также он подчеркнул, что потолк зарплат в КХЛ — необходимая мера.
— Толванен пришел к нам в июле 18-летним парнем, которого никто толком не знал. — сказал Курри. — Никто не ждал от него такого прорыва. Мне говорили: «Зачем вы его берете, он не потянет уровень „Йокерита“, недостаточно хорош». Время расставило все по местам. Он сразу себя показал. У него огромный талант. Сыграл на МЧМ, на Олимпиаде, а теперь отправляется в НХЛ. Отличный игрок, у которого большое будущее. Мы были очень рады, что он был частью «Йокерита», и пожелали ему удачи.
— Стоит ли ждать, что все больше и больше молодых финских игроков будут выбирать «Йокерит» в качестве ступени развития?
— Я очень на это надеюсь. Мы всегда рады видеть в своих рядах финских ребят. Но это не так просто. Многие выбирают молодежные лиги по всему миру. На кого-то кому-то принадлежат права. Тут нам повезло, что Эли к нам присоединился. Но надеюсь, что он подал таким образом всем пример.
— Что вы думаете о потолке зарплат в КХЛ?
— Введение жесткого потолка не вызвало бурных обсуждений. Все ведь понимают, что не может быть такого, что в лиге есть СКА, ЦСКА и все остальные. Если мы хотим сильную лигу. Не должно все решаться лишь деньгами. И мы должны сократить разрыв между богатыми и бедными командами. Это будет лучше для болельщиков. Для бизнеса. Я уверен, что пол зарплат тоже будет введен. Рано или поздно, но будет введен. (Игорь ЕРОНКО)
Спорт-Экспресс: последние новости
Власти Токио очистят водоемы к Олимпиаде-2020 Бывший игрок "Ньюкасла" признался, что в юности выкрикивал расистские оскорбления с трибун Андрей Разин: "Тольятти после исключения "Лады" - это "город-тьма"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018
КХЛ избавилась от двух клубов
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение