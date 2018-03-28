Яри Курри: «Не должно быть такого, что есть сильные СКА, ЦСКА и все остальные»

Генменеджер «Йокерита» Яри Курри расказал о нападающем Эли Толванене, который отправится покорять НХЛ. Также он подчеркнул, что потолк зарплат в КХЛ — необходимая мера.

— Толванен пришел к нам в июле 18-летним парнем, которого никто толком не знал. — сказал Курри. — Никто не ждал от него такого прорыва. Мне говорили: «Зачем вы его берете, он не потянет уровень „Йокерита“, недостаточно хорош». Время расставило все по местам. Он сразу себя показал. У него огромный талант. Сыграл на МЧМ, на Олимпиаде, а теперь отправляется в НХЛ. Отличный игрок, у которого большое будущее. Мы были очень рады, что он был частью «Йокерита», и пожелали ему удачи.

— Стоит ли ждать, что все больше и больше молодых финских игроков будут выбирать «Йокерит» в качестве ступени развития?

— Я очень на это надеюсь. Мы всегда рады видеть в своих рядах финских ребят. Но это не так просто. Многие выбирают молодежные лиги по всему миру. На кого-то кому-то принадлежат права. Тут нам повезло, что Эли к нам присоединился. Но надеюсь, что он подал таким образом всем пример.

— Что вы думаете о потолке зарплат в КХЛ?

— Введение жесткого потолка не вызвало бурных обсуждений. Все ведь понимают, что не может быть такого, что в лиге есть СКА, ЦСКА и все остальные. Если мы хотим сильную лигу. Не должно все решаться лишь деньгами. И мы должны сократить разрыв между богатыми и бедными командами. Это будет лучше для болельщиков. Для бизнеса. Я уверен, что пол зарплат тоже будет введен. Рано или поздно, но будет введен. (Игорь ЕРОНКО)