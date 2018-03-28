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Тевес навестил брата в тюрьме и повредил ногу в танце
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Тевес навестил брата в тюрьме и повредил ногу в танце
Советский спорт
29 минут назад
Фото:
Евро-футбол.Ру
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По информации Mundo Deportivo, Тевес принял участие в танце — пачанге у одного из братьев в тюрьме. В ходе танца аргентинец повредил мышцу.
В активе Тевеса в этом сезоне семь матчей за «Бока Хуниорс», в которых он забил три гола.
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