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Тевес навестил брата в тюрьме и повредил ногу в танце
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Тевес навестил брата в тюрьме и повредил ногу в танце 

Советский спорт 29 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
По информации Mundo Deportivo, Тевес принял участие в танце — пачанге у одного из братьев в тюрьме. В ходе танца аргентинец повредил мышцу.
В активе Тевеса в этом сезоне семь матчей за «Бока Хуниорс», в которых он забил три гола.
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