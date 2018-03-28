Тевес навестил брата в тюрьме и повредил ногу в танце

По информации Mundo Deportivo, Тевес принял участие в танце — пачанге у одного из братьев в тюрьме. В ходе танца аргентинец повредил мышцу.

В активе Тевеса в этом сезоне семь матчей за «Бока Хуниорс», в которых он забил три гола.