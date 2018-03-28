Американская киноакадемия отвергла обвинения против Джона Бэйли о сексуальных домогательствах

В киноакадемии закрыли расследование по делу Джона Бэйли. Ранее президента академии обвинили в сексуальных домогательствах. Расследование проходило в закрытом режиме.

На прошлой неделе Бэйли утверждал, что жалоба была вызвана инцидентом, случившемся более 10 лет назад. В заявлении сказано: Бэйли пытался прикоснуться к женщине, когда они вместе ехали в транспортном фургоне на съемочной площадке. Обвиняемый отвергает эти обвинения. Кроме того, Бэйли назвал сообщения в средствах массовой информации ложными. Президент киноакадемии утверждает, что они испортили его 50-летнюю карьеру.

Джон Бэйли стал президентом киноакадемии в августе 2017 года. До этого он работал оператором («День сурка», «Перекресток», «Лучше не бывает»).