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Американская киноакадемия отвергла обвинения против Джона Бэйли о сексуальных домогательствах
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Американская киноакадемия отвергла обвинения против Джона Бэйли о сексуальных домогательствах 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
В киноакадемии закрыли расследование по делу Джона Бэйли. Ранее президента академии обвинили в сексуальных домогательствах. Расследование проходило в закрытом режиме.
На прошлой неделе Бэйли утверждал, что жалоба была вызвана инцидентом, случившемся более 10 лет назад. В заявлении сказано: Бэйли пытался прикоснуться к женщине, когда они вместе ехали в транспортном фургоне на съемочной площадке. Обвиняемый отвергает эти обвинения. Кроме того, Бэйли назвал сообщения в средствах массовой информации ложными. Президент киноакадемии утверждает, что они испортили его 50-летнюю карьеру.
Джон Бэйли стал президентом киноакадемии в августе 2017 года. До этого он работал оператором («День сурка», «Перекресток», «Лучше не бывает»).
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