СМИ: «Эвертон» летом расторгнет контракт с Эллардайсом 

«Эвертон» расторгнет контракт с главным тренером команды Сэмом Эллардайсом по окончании нынешнего сезона, утверждает Sun. Сообщается, что руководство «ирисок» не видит перспектив у клуба с 63-летним англичанином. Основным кандидатом на место Эллардайса называется нынешний наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.
Контракт Эллардайса с «ирисками» рассчитан до 30 июня 2019 года. Он возглавил команду в ноябре прошлого года, сменив Роналда Кумана.
"Эвертон" после 31 игры занимает девятое место в чемпионате Англии.