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СМИ: «Эвертон» летом расторгнет контракт с Эллардайсом
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СМИ: «Эвертон» летом расторгнет контракт с Эллардайсом 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Эвертон» расторгнет контракт с главным тренером команды Сэмом Эллардайсом по окончании нынешнего сезона, утверждает Sun. Сообщается, что руководство «ирисок» не видит перспектив у клуба с 63-летним англичанином. Основным кандидатом на место Эллардайса называется нынешний наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.
Контракт Эллардайса с «ирисками» рассчитан до 30 июня 2019 года. Он возглавил команду в ноябре прошлого года, сменив Роналда Кумана.
"Эвертон" после 31 игры занимает девятое место в чемпионате Англии.
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