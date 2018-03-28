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Пенсионерам представили программу «Времена года»
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Пенсионерам представили программу «Времена года» 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
23 марта пенсионеры собрались в отделении дневного пребывания филиала «Коньково» ТЦСО «Ломоносовский» на очередную лекцию в рамках литературного абонемента «Звучащее слово». На этот раз им была представлена грустная программа «Времена года».
Замысел моноспектакля принадлежал А. Осмоловскому. Он планировал соединить песни Н. Матвеевой с прозой М. Пришвина, разбив текст на 4 части, соответствующие временам года.
«Реализую эту идею, М. Осмоловская оставила только стихотворную часть. Судьба человека, родившегося в 1934 году, поэта-романтика, от детских воспоминаний о посещении папиного кабинета до ухода «среди слабеющих берез» воплотилась в этой программе», — рассказали в пресс-службе библиотеки № 172.
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