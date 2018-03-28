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Команда из Печатников по шашкам стала участником окружных соревнований
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Команда из Печатников по шашкам стала участником окружных соревнований 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Окружные соревнования по шашкам спартакиады «Спорт для всех» прошли в шахматном клубе ГБОУ «Школа № 654 имени А. Д. Фридмана» г. Москвы по адресу ул. Артюхиной, д. 17.
После успешно пройденной регистрации участников ждала жеребьевка, в ходе которой была определена сетка турнира. От района Печатники выступила команда ГБУ КСЦ «Печатники», которая активно соперничала с другими командами, говорится в официальной группе учреждения досуга.
«Турнир подразделялся на группы, состоящих из мужчин и женщин в возрастной категории: 2000 -1988 г.р., 1987 -1973 г.р., 1972 — 1959 г.р.», — говорится в сообщении.
Победители и призеры в командном и в личном зачете спартакиады были награждены медалями и грамотами. (то)
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