Россия продолжит добиваться правды по «делу Скрипаля», заявила Матвиенко

"Правда пробьёт себе дорогу, мы достучимся. И, в конечном итоге, мы потребуем фактов, доказательств и объективного расследования", — сказала Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что в получении таких объективных фактов заинтересована не только Россия, но и целый ряд европейских стран, которые не готовы принимать на веру «бездоказательные» обвинения со стороны Великобритании.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.