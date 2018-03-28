Россия продолжит добиваться правды по «делу Скрипаля», заявила Матвиенко 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия продолжит требовать доказательств и фактов по делу Сергея Скрипаля и объективного его расследования, заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Правда пробьёт себе дорогу, мы достучимся. И, в конечном итоге, мы потребуем фактов, доказательств и объективного расследования", — сказала Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что в получении таких объективных фактов заинтересована не только Россия, но и целый ряд европейских стран, которые не готовы принимать на веру «бездоказательные» обвинения со стороны Великобритании.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.