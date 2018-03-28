Ари: Фернандеша считаю игроком года в РФПЛ

— О братьях хочется сказать в первую очередь, они феноменальные. Алексей уже давно в суперформе, а Тони в этом сезоне нереально прибавил, он стал в несколько раз круче. Теперь они оба вызываются в сборную, скоро братья станут самыми сильными российскими футболистами.

— А кто лучший футболист РФПЛ в этом сезоне? — Однозначно Ману! У него получается все, абсолютно!