Ари: Фернандеша считаю игроком года в РФПЛ 

— Уверенное лидерство «Локо» в чемпионате стало возможным во многом благодаря Мануэлу Фернандешу, Джефферсону Фарфану, Алексею и Антону Миранчукам. Как они сохраняют такую потрясающую форму?
— О братьях хочется сказать в первую очередь, они феноменальные. Алексей уже давно в суперформе, а Тони в этом сезоне нереально прибавил, он стал в несколько раз круче. Теперь они оба вызываются в сборную, скоро братья станут самыми сильными российскими футболистами.
— А кто лучший футболист РФПЛ в этом сезоне? — Однозначно Ману! У него получается все, абсолютно!