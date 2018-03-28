Ещё
Ари: Российский паспорт должен получить через месяц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ари: Российский паспорт должен получить через месяц 

Советский спорт 1 час назад
— Многие считают, что вы вполне могли бы пригодиться сборной России. Черчесов, кстати, признался, что следил за вами, когда сам он тренировал «Спартак», а вы выступали в Швеции…
— Не хочу спекулировать на эту тему, но я много раз говорил: конечно, готов помочь сборной России, готов работать на ее благо. Моя детская мечта — выступить на чемпионате мира. Поэтому, если сейчас мне предоставят такой шанс, буду счастлив, это правда.
— Вы планировали получить российский паспорт в марте. И как? — Нужно подождать еще месяц. Получить российское гражданство мне предлагал еще Фабио Капелло, когда тренировал сборную России. Вскоре я подал документы.
Желание оформить российский паспорт обусловлено не только футбольными причинами. У меня здесь семья, дочка. Хочу тут жить без визы. Сейчас мне выдадут паспорт на общих условиях, как иностранцу, проработавшему и прожившему в России более пяти лет.
Советский спорт: последние новости
ФИФА: Собираем доказательства о проявлении дискриминации в матче сборных России и Франции Валерий Непомнящий: С Саудовской Аравией и Египтом мы должны априори играть на победу Валерий Непомнящий: У сборной России получается активная игра, когда уже все потеряно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР17
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
Итальянский клуб «развели» на 2 млн евро
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение