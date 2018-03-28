Агент Петреску: «Это беспредел! Какой-то суд опять запретит „Кубани“ платить Дану?»

Николай Пырнеу, агент Дана Петреску, заявил, что Палата по разрешению споров в РФС в очередной раз перенесла рассмотрение дела «Кубани». Краснодарский клуб так до сих пор и не расплатилась со своим бывший главным тренером. Румынский специалист требует снять с желто-зеленых.

— РФС опять перенес заседание, — сказал Пырнеу. — В очередной раз. И это уже не смешно! Вроде бы 3 апреля «Кубань» опять должна принести бумагу в РФС из какого-то ростовского суда. Это полный беспредел! Только в России может быть такое. Мне интересно, как долго РФС еще будет идти на поводу у клуба и не принимать никакого решения.

Извините, но уже три месяца все откладывается и откладывается. Как так? «Кубань» нам уже давно не звонит. Это в их стиле. Сейчас, наверное, опять принесет решение суда, который запретит клубу выплачивать долги. И это опять прокатит?