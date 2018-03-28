Агент Петреску: «Это беспредел! Какой-то суд опять запретит „Кубани“ платить Дану?» 

Николай Пырнеу, агент Дана Петреску, заявил, что Палата по разрешению споров в РФС в очередной раз перенесла рассмотрение дела «Кубани». Краснодарский клуб так до сих пор и не расплатилась со своим бывший главным тренером. Румынский специалист требует снять с желто-зеленых.
— РФС опять перенес заседание, — сказал Пырнеу. — В очередной раз. И это уже не смешно! Вроде бы 3 апреля «Кубань» опять должна принести бумагу в РФС из какого-то ростовского суда. Это полный беспредел! Только в России может быть такое. Мне интересно, как долго РФС еще будет идти на поводу у клуба и не принимать никакого решения.
Извините, но уже три месяца все откладывается и откладывается. Как так? «Кубань» нам уже давно не звонит. Это в их стиле. Сейчас, наверное, опять принесет решение суда, который запретит клубу выплачивать долги. И это опять прокатит?
Это же противоречит регламенту палаты по разрешению споров. Там четко прописано. В случае четвертого заседания — снимаются очки. Просто там «Кубань» должна не только Дану, но и футболистам. По идее могут столько снять очков, что «Кубань» вообще останется с нулем. Но хотя бы для какого-то движения примите решение по Петреску или Шандау или по Армашу. А тут — вообще тишина. Нужен какой-то конструктивный разговор. Будем ждать. РФС ничего нам не объясняет. Такая вечная песня. (Виталий АЙРАПЕТОВ)