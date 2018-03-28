Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину

Осиротевшая Аргентина

«В составе сборной Аргентины из-за травмы отсутствовал Лионель Месси , что можно было расценивать как отсутствие в этой игре сахара, кофеина и калорий. Но в действительности все было не так. Это был скорее поединок чемпионата мира, нежели спарринговый матч», — пишет испанская AS.

«Южноамериканская команда играла на пределе своих возможностей, и прибыла с убеждением, что на данном этапе уровень сборной Испании ей недостижим. Снова великолепен был Иско, тогда как «альбиселестес» выглядели слишком осиротевшими без Месси. Сейчас «Фурия Роха» более талантлива и лучше подготовлена для обычной битвы, в то время, как в атомном противостоянии у соперников всегда будет Лео».

Неудержимый Иско

«Первый тайм в исполнении подопечных Хулена Лопетеги был ошеломляющим, где Иско и Марко Асенсио открыли для публики академию собственного воображения. Второй же тайм вышел уничтожающим для соперника…», — отмечает испанская Marca.

«Месси покинул просмотр матча на трибунах за 15 минут до его конца, ведь Аргентина уже долго не справлялась с оппонентом. Иско подтвердил, что он не только потрясающий игрок, но и совсем другой исполнитель в составе сборной, чем в "Реале" . Три гола, максимальное участие в действиях команды и ключевой вклад в ее игру с первой минуты и до того момента, как его заменили».

#LaPortada Obra maestra pic.twitter.com/cAH1zUA94p— MARCA (@marca) 27 марта 2018 г.

Без трех Месси

«Для сборной Аргентины мечтой становится мысль построить команду за 80 дней до ЧМ-2018. Пощечина, которую «альбиселестес» получили от Испании ставит их везение в исключительную зависимость от того монстра с мячом, которого является собой Месси», — убеждена аргентинская Diario Ole.

«С учетом слабого индивидуального выступления сборной, а также того, что мы встретились с одной из лучших национальных команд планеты и строим коллектив, очевидно, что на чемпионат мира нам удалось пробиться благодаря Лео, который предстал настоящей звездой в последнем матче отбора против Эквадора, сделав хет-трик. Остается только надеяться, что мечта воплотится в жизнь, и эта команда появится, однако на фоне такой игры против столь невероятного соперника, кажется, что шансы Аргентины каждый раз сводятся к тому, что сперва сделает Месси, что потом сделает Месси, а также что Месси сделает после этого».

Сомнительное будущее Аргентины

«Невозможно предсказать последствия этого удара по нашей хрупкой сборной Аргентины, полученного от сокрушительных рук бессердечной Испании. Тем не менее, они вне всяких сомнений будут. Поражение со счетом 1:6 оставляет отпечатки пальцев и раны, а значит все больше не будет уже так, как прежде: в первую очередь, это отношения между наставником Хорхе Сампаоли и его подопечными, а также состав, который он держит в голове на ЧМ-2018, и который не будет таким же», — считает аргентинская Clarin.

«Связный и устойчивый проект сборной Испании провоцирует зависть, но куда больше отличий между командами в индивидуальностях, что хорошо показали сами игроки, проигравшие со счетом 1:6. В данный момент у «альбиселестес» нет исполнителей мирового класса на ключевых позициях, ведь как много у Аргентины футболистов, близких к Андресу Иньесте с его талантом двигать игрой и организовывать ее? Как много в этой стране исполнителей, которые могут сравниться с тем, что демонстрирует Иско?».

Сампаоли сделает выводы

«Без Месси нет рая и устремлений: эта сборная — всего лишь набор игроков. Сампаоли пересмотрит тысячу раз видео этим фиаско и сделает свои выводы, примет свои решения — все будет уже не так, как до этого матча в Мадриде. Это нокаутирующий удар, но теперь команда должна подняться с пола», — пишет La Nacion.