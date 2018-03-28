Карельская таможня сообщила об изменении режима работы

Также сотрудники сообщили о готовности пунктов пропуска к Чемпионату FIFA.

С 25 марта 2018 года в таможенных постах Карельской таможни, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу, изменился режим работы. Изменения связаны с переходом Финляндской Республики на летнее время.

— Таможенный пост МАПП Люття (и пункт пропуска) работает ежедневно с 7 часов 30 минут до 21 часа 30 минут;

— Режим работы таможенного поста МАПП Суоперя (пункт пропуска также) сократился на 1 час и в настоящее время составляет ежедневно с 9 часов 30 минут до 20 часов30 минут.

— Режим работы таможенного поста Аэропорт Петрозаводск не изменился. Данный пункт пропуска работает с понедельника по четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов, а пятницу с 8 45 минут до 16 часов 45 минут. Суббота и воскресенье выходные дни.

— Таможенный пост МАПП Вяртсиля работает круглосуточно и ежедневно.

Также сотрудники сообщили о готовности пунктов пропуска к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

Для обеспечения бесперебойного пропуска пассажиров через воздушные пункты пропуска в Северо-Западном федеральном округе, в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Карельской таможней подготовлен резерв должностных лиц для командирования в Пулковскую таможню,

— сообщают сотрудники.

По материалам: ptzgovorit.ru