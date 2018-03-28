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Карельская таможня сообщила об изменении режима работы
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Карельская таможня сообщила об изменении режима работы 

Карельские вести 1 час назад
Также сотрудники сообщили о готовности пунктов пропуска к Чемпионату FIFA.
С 25 марта 2018 года в таможенных постах Карельской таможни, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу, изменился режим работы. Изменения связаны с переходом Финляндской Республики на летнее время.
— Таможенный пост МАПП Люття (и пункт пропуска) работает ежедневно с 7 часов 30 минут до 21 часа 30 минут;
— Режим работы таможенного поста МАПП Суоперя (пункт пропуска также) сократился на 1 час и в настоящее время составляет ежедневно с 9 часов 30 минут до 20 часов30 минут.
— Режим работы таможенного поста Аэропорт Петрозаводск не изменился. Данный пункт пропуска работает с понедельника по четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов, а пятницу с 8 45 минут до 16 часов 45 минут. Суббота и воскресенье выходные дни.
— Таможенный пост МАПП Вяртсиля работает круглосуточно и ежедневно.
Также сотрудники сообщили о готовности пунктов пропуска к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.
Для обеспечения бесперебойного пропуска пассажиров через воздушные пункты пропуска в Северо-Западном федеральном округе, в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Карельской таможней подготовлен резерв должностных лиц для командирования в Пулковскую таможню,
— сообщают сотрудники.
По материалам: ptzgovorit.ru
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