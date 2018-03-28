Качели в одном из дворов 4-го Стрелецкого проезда стали комфортными для катания

Коммунальные службы оборудовали защитными накладками острые края крепежных соединений на качелях, расположенных во дворе по адресу 4-й Стрелецкий проезд, д. 4. О проблеме на портал «Наш город» сообщил один из местных жителей.

После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.

«Острые края крепежных соединений на качелях оборудованы защитными накладками, проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить в одной из рубрик после несложной регистрации. (то)