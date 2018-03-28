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Кабмин определил критерии малоинтенсивных железнодорожных линий
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Кабмин определил критерии малоинтенсивных железнодорожных линий 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
К малоинтенсивным железнодорожным линиям относятся участки железной дороги общего пользования грузонапряжённостью в пять миллионов тонно-километров брутто/км в год и менее.
Соответствующее постановление Правительства размещено в среду на официальном портале нормативных и правовых актов.
Другим критерием для отнесения железных дорог к малоинтенсивным является суммарный суточный объём поездов на участке. Таким образом, к подобным будут относиться линии, на которых фактическое движение грузовых и пассажирских поездов составляет не более 8 поездов в сутки и менее.
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