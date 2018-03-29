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Массовая драка в Коврове закончилась смертью одного из участников
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Массовая драка в Коврове закончилась смертью одного из участников 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, инцидент произошел рано утром в среду, 28 марта, около 4 часов. На улице Зои Космодемьянской 19-летний юноша обратился к прохожему с просьбой закурить. По непонятной причине между мужчинами началась драка. Молодой человек, который попросил сигарету, пытался разнять знакомых.
В результате избитый 49-летний прохожий скончался на месте происшествя. Рядом с ним без сознания лежали два мужчины — 31 и 30 лет. Их доставили в реанимацию. Медики характеризуют их состояние как тяжелое. Никто из родственников участников драки не обращался в полицию.
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