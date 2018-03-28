Ещё
В Коврове в смертельной драке погиб мужчина
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Коврове в смертельной драке погиб мужчина 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса neva.today
В Коврове на улице Грибоедова возле рынка «Крупянщик» произошла драка с участием нескольких человек. В ней погиб один из мужчин. Его забили до смерти. Еще два человека попали в реанимацию. Их личности устанавливаются. Известно, что одному из пострадавших оторвали ухо. «Скорую» же вызвал один из свидетелей драки
Все происходящее снимали камеры видеонаблюдения и следователи надеются, что это поможет им в расследовании происшествия.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства и нанесению тяжких телесных повреждений.
ТВ-МИГ: последние новости
Часть Олимпийских денег многодетному отцу Не без труда одолели «Знамя Труда» В сборной России – три боксера из 33 региона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР17
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение