В Коврове в смертельной драке погиб мужчина

Фото с ресурса neva.today

В Коврове на улице Грибоедова возле рынка «Крупянщик» произошла драка с участием нескольких человек. В ней погиб один из мужчин. Его забили до смерти. Еще два человека попали в реанимацию. Их личности устанавливаются. Известно, что одному из пострадавших оторвали ухо. «Скорую» же вызвал один из свидетелей драки

Все происходящее снимали камеры видеонаблюдения и следователи надеются, что это поможет им в расследовании происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и нанесению тяжких телесных повреждений.