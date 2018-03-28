Школьники из СЗАО заняли второе место на турнире по кикбоксингу и боксу

Учащиеся учебного корпуса Севастополь» школы №883 Северного Тушина заняли второе место на турнире по кикбоксингу и боксу, который проходил в клубе единоборств «Колизей» МЧС России на юге Москвы.

— Турнир проводился в трех разделах. Кикбоксинг представляли татами раздел, лайт-контакт и ринговые разделы — фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком. Каждый раздел собрал более 100 спортсменов и еще около 50 спортсменов сражались по боксу, — рассказали в администрации школы.

По итогам турнира школьники из Северного Тушина завоевали четыре золотых и три серебряных медали и получили второе место в командном зачете.