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Школьники из СЗАО заняли второе место на турнире по кикбоксингу и боксу
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Школьники из СЗАО заняли второе место на турнире по кикбоксингу и боксу 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Учащиеся учебного корпуса Севастополь» школы №883 Северного Тушина заняли второе место на турнире по кикбоксингу и боксу, который проходил в клубе единоборств «Колизей» МЧС России на юге Москвы.
— Турнир проводился в трех разделах. Кикбоксинг представляли татами раздел, лайт-контакт и ринговые разделы — фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком. Каждый раздел собрал более 100 спортсменов и еще около 50 спортсменов сражались по боксу, — рассказали в администрации школы.
По итогам турнира школьники из Северного Тушина завоевали четыре золотых и три серебряных медали и получили второе место в командном зачете.
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