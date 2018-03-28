Загадка Романа Нойштедтера. Что нашли в нем Слуцкий и Черчесов?

Роман Нойштедтер хороший парень. Общительный, позитивный, отлично говорит по-русски. Серьезный опыт выступлений в бундеслиге и русские корни помогли ему заинтересовать боссов РФС . Вопрос с получением нового футбольного гражданства был решен еще до Евро-2016. Леонид Слуцкий , который в отличие от Станислава Черчесова предпочитает спокойно разговаривать с журналистами, а не ерничать, не скрывал того, что ему нравится Нойштедтер. Во Франции он использовал его на родной для игрока позиции, в опорной зоне. Однако не всем это пришлось по душе, ведь Роман не прошел с командой отборочный цикл. И вообще, принял участие лишь в одном товарищеском матче, против чехов, за 10 дней до стартовой игры с Англией.

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Нойштедтер провалил турнир, как и вся команда. Было бы странно, сложись все иначе. Почти весь сезон до Евро Нойштедтер выступал в «Шальке» на месте центрального защитника и коллекционировал результативные ошибки. Было видно, что это не его. Вот и решил Леонид Викторович вернуть парня в середину поля, но, как выяснилось, зря. Умение организовывать игру в полузащите у него тоже куда-то делось.

Ушел Слуцкий, пришел Черчесов, а Нойштедтер по-прежнему в обойме сборной. Игра с французами стала для защитника (при Черчесове он окончательно был переведен в оборону) второй за два года в составе национальной команды. Травмы Джикии и Васина и уход из сборной братьев и Игнашевича, по сути, вынудили тренерский штаб выпустить Романа в старте. Что из этого вышло, все прекрасно видели. Но возникает вопрос: следил ли Станислав Саламович за игрой своего футболиста в чемпионате Турции? Или поручил это дело кому-то из своих помощников?

Нойштедтер является основным центральным защитником «Фенербахче». В настоящий момент он выигрывает конкуренцию у Луиша Нету и радуется переходу в «Севилью» Симона Кьяера . Когда датчанин был в команде, Нойштедтер сидел на лавке (большую часть прошлого сезона). Им все время затыкали дыры — отправляли то в защиту, то в опорную зону. Ну, а сейчас он стабильный игрок основы. Хотелось бы его за это похвалить, да не получается.

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Роман Нойштедтер — абсолютный лидер «Фенера» по количеству результативных ошибок (10). Игрок российской сборной не очень хорошо читает игру, регулярно проигрывает борьбу один в один и теряет позицию. Все, что вы видели вчера, происходит с ним в среднем раз в две недели в матчах за клуб. Еще один немаловажный момент — умение вести борьбу. Партнер Нойштедтера Мартин Шкртел в свои 33 года играет мощнее и смелее — 75% выигранных единоборств в защите у словака против 66% у Нойштедтера. То же самое в верховой борьбе — 78% против 62% не в пользу Романа. Хотя Нойштедтер на три года моложе и находится в расцвете сил. Но тут дело не в возрасте. Даже сегодня, когда Шкртел заметно сдал, — годы все же берут свое — физически он выглядит предпочтительнее.

Тогда что же привлекает в игре среднего по своим умениям защитника тренеров сборной России? Может, искренняя вера в то, что продукт немецкого футбола точно должен быть качественнее нашего? Но, простите, чем Нойштедтер сильнее того же Семенова? Тем, что играет за «Фенер», а не за «Ахмат» или «Амкар»?

Наверное, все мы (и Слуцкий с Черчесовым в том числе) просто отказываемся верить в наш футбол. Такой противоречивый, проблемный и все-таки наш. Отсюда и вызов такого же среднего, как и Нойштедтер, защитника Рауша и разговоры о натурализации 32-летнего Ари.

Если и давать футбольное гражданство, то только игроку, который на голову сильнее всех на своей позиции в стране. А не как в случае с Нойштедтером, где он даже в состав проходит с трудом.