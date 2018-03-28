Школа №2006 заняла четвёртое место на окружном туре Хакатона «Интернет вещей» IoT

Напомним: словом «хакатон» называют форум разработчиков программного обеспечения, в ходе которого специалисты из разных областей (программисты, дизайнеры, менеджеры) вместе решают какую-либо проблему. К этому новшеству приобщилась и школа №2006.

Нынешний окружной тур хакатона справедливей было бы назвать межокружным — в нём участвовали школы не только нашего Юго-Западного округа, но также ЗАО и ТиНАО.

Участники окружного тура демонстрировали навыки в области программирования, составления блок-схем, визуализации проектов, а также справились с самым сложным — защитой своих идей перед жюри.

Среди участников хакатона были и ребята из школы №2006. В итоге, набрав 396 баллов, они стали четвёртыми среди 10 официально заявленных школ-участниц. Ещё чуть-чуть — и наши юные компьютерные гении войдут в тройку лучших.

Что до команд-победительниц, то они будут биться за звание лучшей в финале хакатона, который пройдёт 20-21 апреля.