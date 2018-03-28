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Турнир по настольному теннису среди детей и подростков прошел в районе Аэропорт
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Турнир по настольному теннису среди детей и подростков прошел в районе Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В спортзале центра «Орбита» на улице 8 Марта состоялся турнир по настольному теннису. В нем приняли участие дети и подростки от семи до 17 лет. Мероприятие прошло в рамках городской спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Об этом рассказала тренер центра досуга и спорта «Орбита» Лидия Ермаченкова.
— Первое место в старшей группе занял Ясон Самхарадзе, второе — Андрей Никитин, третье — Илья Полковниченко. В младшей группе первенствовал Андрей Повтарев, второе место занял Антон Цициура, третье место у Вячеслава Трушечкина, — поделилась Ермаченкова.
В завершение турнира лидеры были награждены грамотами. Теперь победители примут участие в окружных состязаниях. (мю)
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