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Мест нет: футбольных болельщиков не подпустят на своих машинах к «Ростов Арене»
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Мест нет: футбольных болельщиков не подпустят на своих машинах к «Ростов Арене» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В дни проведения чемпионата мира по футболу ростовчане и гости города могут столкнуться с проблемой нехватки парковочных мест. Ставить машины возле «Ростов Арены» смогут далеко не все, а, значит, футбольным фанатам нужно заранее продумать свои действия.
Как стало известно 161.ru, подъехать к спортивному объекту сможет лишь аккредитованный транспорт, в частности, городские автобусы, автобусы сборных, организаторов, VIP-персон, представителей СМИ и такси.
— Согласно требованиям ФИФА, в радиусе 1,5 километра от стадиона будет так называемое кольцо безопасности, поэтому стоянка для рядовых болельщиков здесь не предусмотрена. Исключение делается только для людей с ограниченными возможностями здоровья — они смогут припарковать машину на местах для инвалидов, — прокомментировали в оргкомитете «Россия-2018».
Согласно официальным данным, «Ростов Арена» готова вместить 45 тысяч человек, причем рядом с объектом построено 32 тысячи машино-мест. Последнюю цифру журналистам назвал представитель компании-подрядчика, вице-президент компании «Крокус» Эльдар Дадашев.
Почему люди, имеющие билет на матч и паспорт болельщика, не могут оставить транспорт рядом со стадионом, в оргкомитете не пояснили. Ответ был один:
— Таковы правила для всех городов, принимающих чемпионат.
Самой ближайшей парковкой может стать прилегающая территория к ТРК «Мегамаг», но готово ли руководство к такому наплыву гостей? Мы попытались связаться с представителями торгового комплекса, однако получить оперативный комментарий на момент публикации так и не смогли. Скорее всего, зрителям придется искать альтернативные парковки в Ростове или Батайске и добираться до места общественным транспортом.
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