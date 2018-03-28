Мест нет: футбольных болельщиков не подпустят на своих машинах к «Ростов Арене»

В дни проведения чемпионата мира по футболу ростовчане и гости города могут столкнуться с проблемой нехватки парковочных мест. Ставить машины возле «Ростов Арены» смогут далеко не все, а, значит, футбольным фанатам нужно заранее продумать свои действия.

Как стало известно 161.ru, подъехать к спортивному объекту сможет лишь аккредитованный транспорт, в частности, городские автобусы, автобусы сборных, организаторов, VIP-персон, представителей СМИ и такси.

— Согласно требованиям ФИФА, в радиусе 1,5 километра от стадиона будет так называемое кольцо безопасности, поэтому стоянка для рядовых болельщиков здесь не предусмотрена. Исключение делается только для людей с ограниченными возможностями здоровья — они смогут припарковать машину на местах для инвалидов, — прокомментировали в оргкомитете «Россия-2018».

Согласно официальным данным, «Ростов Арена» готова вместить 45 тысяч человек, причем рядом с объектом построено 32 тысячи машино-мест. Последнюю цифру журналистам назвал представитель компании-подрядчика, вице-президент компании «Крокус» Эльдар Дадашев

Почему люди, имеющие билет на матч и паспорт болельщика, не могут оставить транспорт рядом со стадионом, в оргкомитете не пояснили. Ответ был один:

— Таковы правила для всех городов, принимающих чемпионат.

Самой ближайшей парковкой может стать прилегающая территория к ТРК «Мегамаг», но готово ли руководство к такому наплыву гостей? Мы попытались связаться с представителями торгового комплекса, однако получить оперативный комментарий на момент публикации так и не смогли. Скорее всего, зрителям придется искать альтернативные парковки в Ростове или Батайске и добираться до места общественным транспортом.