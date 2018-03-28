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В НИУ «МЭИ» прошел отборочный этап международного инженерного чемпионата
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В НИУ «МЭИ» прошел отборочный этап международного инженерного чемпионата 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В Национальном исследовательском университете «МЭИ» 20 марта прошел отборочный этап Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Решения команд оценивала экспертная комиссия, в состав которой входили преподаватели НИУ «МЭИ», представители ведущих энергетических компаний и организаций, а также представители оргкомитета чемпионата, — отметили в пресс-службе.
Представитель учреждения отметил, что в завершение отборочного этапа состоялось торжественное награждение победителей. (вт)
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