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Валерий Непомнящий: У сборной России получается активная игра, когда уже все потеряно
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Валерий Непомнящий: У сборной России получается активная игра, когда уже все потеряно 

Советский спорт 1 час назад
Сборная России 23 марта поиграла бразильцам — 0:3, вчера подопечные Станислава Черчесова уступили французам — 1:3.
«В таких случаях обычно говорят, что если у команды нет звезд, то она сама должна быть звездой — командные действия. Вот они пока не выстроены. Я пока не совсем понимаю, каким образом будет выстраиваться наша стратегия. И защищаемся большим числом — но, как выясняется, не очень успешно, — и атакуем малыми фрагментами. У нас получается активная игра, когда уже все потеряно. Ребята становятся раскрепощенными, и тогда что-то выходит.
Мы никак не определимся с сочетанием игроков. Да, причины разные. Нет центральных защитников, в средней линии у нас происходит много замен, никак не можем определиться с игроками на флангах. Вот эта неопределенность, мне кажется, тоже является негативной составляющей», — считает Непомнящий, которого цитирует «Газета.Ru».
Согласны ли вы, что в матче против сборной Франции российская команда сделала шаг вперед по сравнению с тем, что было в игре с Бразилией?
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