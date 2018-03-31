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Дональд Трамп потратил тысячи долларов налогоплательщиков, чтобы следить за историями о себе
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Дональд Трамп потратил тысячи долларов налогоплательщиков, чтобы следить за историями о себе 

Журнал ОК! 31 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потратил более 27 тысяч долларов из государственного бюджета на мониторинг новостей о секс-скандале со своим участием. Об этом сообщило издание TMZ. Установлено, что эти деньги были направлены на оплату услуг компании TVEyes, которая отслеживает истории по ключевым словам в Сети. Днем ранее 39-летняя порнозвезда Сторми Дэниелс подала в суд на главу государства.
Мелания и Дональд Трамп
Скандал, связанный с отношениями Трампа и актрисы фильмов «для взрослых» прогремел на весь мир. У пары якобы был роман незадолго до того, как Мелания родила мужу сына Бэррона. По словам Дэниелс, Трамп заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание перед президентскими выборами. Сторми взяла деньги, а потом вернула и заявила о намерении огласить правду. 6 марта она подала иск в суд. Актриса потребовала освободить ее от обязательств по неразглашению информации, так как этот договор не был подписан лично Дональдом Трампом.
Сторми Дэниелс
Напомним, что на фоне разгоревшегося скандала первая леди США попросила уберечь ее сына от этой истории.
Мелания Трамп вместе с сыном
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