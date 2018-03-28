Валерий Непомнящий: С Саудовской Аравией и Египтом мы должны априори играть на победу

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— Схема с тремя центральными защитниками, в отсутствие Джикии и Васина, похоже, не работает. Не стоит ли добавить лишнего игрока в среднюю линию, где у нас наилучший подбор исполнителей?

«Газета.Ru». — Черчесов же и сам идет по этому пути. В какой-то момент он перестраивает — убирает центрального защитника и добавляет игрока или в первую линию, или в середину. Эта работа ведется, и, думаю, в заключительных двух матчах перед чемпионатом мира мы увидим такое построение в стартовом составе. Нам нужно начинать с того, что с Саудовской Аравией и Египтом мы должны априори играть на победу, — цитирует Непомнящего

— Можно ли сейчас назвать Федора Смолова форвардом мирового уровня? Он — наша главная надежда на чемпионате мира?

— Ну, мирового уровня — это очень рискованная характеристика. Но что он явный лидер в нашем составе и игрок, способный играть в хороших европейских командах, я уверен.