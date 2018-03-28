Ещё
Валерий Непомнящий: С Саудовской Аравией и Египтом мы должны априори играть на победу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерий Непомнящий: С Саудовской Аравией и Египтом мы должны априори играть на победу 

Советский спорт 56 минут назад
Фото: Советский спорт
Заявка сборной России на ЧМ-2018: прогноз «Советского спорта»
— Схема с тремя центральными защитниками, в отсутствие Джикии и Васина, похоже, не работает. Не стоит ли добавить лишнего игрока в среднюю линию, где у нас наилучший подбор исполнителей?
— Черчесов же и сам идет по этому пути. В какой-то момент он перестраивает — убирает центрального защитника и добавляет игрока или в первую линию, или в середину. Эта работа ведется, и, думаю, в заключительных двух матчах перед чемпионатом мира мы увидим такое построение в стартовом составе. Нам нужно начинать с того, что с Саудовской Аравией и Египтом мы должны априори играть на победу, — цитирует Непомнящего «Газета.Ru».
— Можно ли сейчас назвать Федора Смолова форвардом мирового уровня? Он — наша главная надежда на чемпионате мира?
— Ну, мирового уровня — это очень рискованная характеристика. Но что он явный лидер в нашем составе и игрок, способный играть в хороших европейских командах, я уверен.
Советский спорт: последние новости
ФИФА: Собираем доказательства о проявлении дискриминации в матче сборных России и Франции Валерий Непомнящий: У сборной России получается активная игра, когда уже все потеряно Антирасистcкая организация призвала ФИФА начать расследование по выкрикам в адрес Дембеле и Погба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР17
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение