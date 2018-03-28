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ФИФА собирает информацию о возможных расистских выкриках в игре Россия — Франция
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ФИФА собирает информацию о возможных расистских выкриках в игре Россия — Франция 

Чемпионат.com 55 минут назад
В пресс-службе ФИФА прокомментировали информацию о том, что во время товарищеского матча между национальными командами России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге в адрес некоторых игроков гостей звучали расистские выкрики.
«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщил наблюдать Fare и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, мы не можем что-либо комментировать», — сообщили в международной организации корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Ранее организация Fare Network, занимающаяся борьбой с проявлениями дискриминации, обратилась в ФИФА с просьбой расследовать возможные расистские выкрики на матче Россия — Франция.
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