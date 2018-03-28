ФИФА собирает информацию о возможных расистских выкриках в игре Россия — Франция

В пресс-службе ФИФА прокомментировали информацию о том, что во время товарищеского матча между национальными командами России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге в адрес некоторых игроков гостей звучали расистские выкрики.

«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщил наблюдать Fare и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, мы не можем что-либо комментировать», — сообщили в международной организации корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой

Ранее организация Fare Network, занимающаяся борьбой с проявлениями дискриминации, обратилась в ФИФА с просьбой расследовать возможные расистские выкрики на матче Россия — Франция.