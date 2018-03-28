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Главный тренер сборной Бельгии: «Алдервейрелду нужно играть за „Тоттенхэм“, чтобы попасть на ЧМ»
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Главный тренер сборной Бельгии: «Алдервейрелду нужно играть за „Тоттенхэм“, чтобы попасть на ЧМ» 

SPORT24.ru 47 минут назад
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал понять, что защитнику «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелду нужно иметь регулярную игровую практику, если тот намерен попасть в заявку национальной команды на ЧМ-2018.
«Сейчас каждому игроку надо выдать ударный отрезок. 7 недель — это не так уж и много. Для тех, кто играет много, игровое время не является важным фактором. Но для других, которые играли мало, — да. Тоби — один из таких игроков. Для него важно играть», — цитирует Мартинеса AS.
Свой последний на данный момент матч в АПЛ Алдервейрелд проводил 28 октября против «Манчестер Юнайтед», а после с травмой угодил в лазарет. С тех пор 29-летний бельгиец провел за «шпор» лишь два матча — в феврале он принимал участие в матчах 4-го и 5-го раунда Кубка Англии.
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