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Бернард может продолжить карьеру в «Интере»
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Бернард может продолжить карьеру в «Интере» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Шахтера» Бернард после завершения сезона-2017/18 может перейти в «Интер», утверждает UOL. По информации источника, 25-летний хавбек, чей контракт с «горняками» рассчитан до этого лета, настроен покинуть украинскую команду. Агент игрока Киа Джурабчиан занимается возможным переходом. В феврале его представители уже встречались с работниками «нерадзурри».
Ранее сообщалось, что Бернард отклонил все предложения «Шахтера», поступавшие к нему о продлении контракта. Также появлялись сообщения о том, что полузащитник может перейти в один из клубов из чемпионата Англии.
Напомним, Бернард выступает за «Шахтер» с 2013 года. За это время он принял участие в 156 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 28 мячей.
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