Бернард может продолжить карьеру в «Интере»

Полузащитник «Шахтера» Бернард после завершения сезона-2017/18 может перейти в «Интер», утверждает UOL. По информации источника, 25-летний хавбек, чей контракт с «горняками» рассчитан до этого лета, настроен покинуть украинскую команду. Агент игрока Киа Джурабчиан занимается возможным переходом. В феврале его представители уже встречались с работниками «нерадзурри».

Ранее сообщалось, что Бернард отклонил все предложения «Шахтера», поступавшие к нему о продлении контракта. Также появлялись сообщения о том, что полузащитник может перейти в один из клубов из чемпионата Англии.

Напомним, Бернард выступает за «Шахтер» с 2013 года. За это время он принял участие в 156 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 28 мячей.