Фарфан, Иванович и Гранквист проведут лето в России

Исландия — 3 Защитник Сверрир Ингасон («Ростов») — 2 матча, 103 минуты, желтая карточка

В чемпионате России играют всего три исландца (причем все трое в «Ростове»), и все они гордо носят футболку национальной команды, которая летом приедет на чемпионат мира в Россию.

Сборная Исландии в марте показала один из худших результатов среди всех команд-участниц ЧМ — два поражения в двух матчах при общей разнице мячей 1-6. Сначала островитяне крупно уступили Мексике (0:3), а затем не смогли сдержать Джефферсона Фарфана из сборной Перу (1:3). Но важно подчеркнуть, что по игре исландцы Мексике, например, не уступили, да и против перуанцев имели несколько хороших моментов. А забили, конечно, со стандарта.

Иран — 3 Защитник Милад Мохаммади («Ахмата») — 2 матча, 107 минут, автогол

Полузащитник Саид Эззатоллахи («Амкар») — 1 матч, 45 минут

Нападающий Сердар Азмун («Рубин») — 1 матч, 61 минута, гол Португальский наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш по максимуму использовал окно сборных и провел аж три контрольных матча. 17 марта против Сьерра-Леоне (4:0) вышли футболисты, представляющие только местный чемпионат, а уже ко встрече с Тунисом (0:1) подтянулись и легионеры. В равной игре победу «карфагенским орлам» принес автогол защитника грозненского «Ахмата» Милад Мохаммади. Несмотря на оплошность, он не только провел на поле все 90 минут, но и вышел на замену в следующей игре — с Алжиром (2:1).

Также отличился голом (но в правильном направлении) форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун, классно замкнувший подачу с фланга на 11-й минуте матча против алжирцев. 45 минут в этой встрече провел на поле и полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи . Сыграл он, конечно, мало, зато ушел при счете 2:0.

Швеция — 2 Защитник Андреас Гранквист («Краснодар») — 1 матч, 90 минут

Полузащитник Виктор Классон («Краснодар») — 2 матча, 97 минут, голевая передача

Сборная Швеции крайне неудачно провела оба контрольных матча, причем уступила командам, которые до чемпионата мира не дотянулись — Чили (1:2) и Румынии (0:1).

В первой встрече от свистка до свистка все 90 минут провели «краснодарцы» Андреас Гранквист и Виктор Классон. И оба отметились голевой передачей. Правда, защитник не в пользу своей команды — после подачи углового именно он неудачно вынес мяч точно на ногу Артуро Видалю , который открыл счет. А вот Классон здорово ассистировал Ола Тойвонену в ходе привычной ему многоходовой комбинации. Получилось очень «по-краснодарски».

В матче с Румынией наставник шведов Янне Андерссон посмотрел ближайший резерв, поэтому тот же Классон появился лишь на 83-й минуте. Но в целом нет сомнений, что на чемпионате мира оба «быка» будут в основе «тре крунур».

Хорватия — 2 Защитник Ведран Чорлука («Локомотив») — 2 матча, 164 минуты

После победы хорватов над англичанами (3:2) на «Уэмбли» в 2007 году в РФПЛ почти всегда играет футболист этой сборной. На сей раз их даже двое — лидер обороны «Локо» Ведран Чорлука и игрок ротации в «Спартаке» Марио Пашалич, арендованный красно-белыми у «Челси».

В сборной у них примерно такой же статус, как и в клубе — Чорлука в обоих матчах против Перу (0:2) и Мексики (1:0) выходил в основе, тогда как Пашалич появился лишь на 71-й минуте второй встречи. На чемпионат мира скорее всего поедут они оба, но место в основе гарантировано только защитнику.

Сербия — 2 Защитник Никола Максимович («Спартак») — 1 матч, 73 минуты, желтая карточка

Защитник Бранислав Иванович ( «Зенит» ) — 2 матча, 107 минут

Сербская колония — вторая по численности в РФПЛ после бразильцев (20 футболистов) — насчитывает 14 человек, и было бы удивительно, если бы никто из них не выступал за национальную команду. Тем не менее, уровень конкуренции в сборной Сербии настолько велик, что пробиться смогли только двое из них. Причем оба имеют опыт выступлений в Европе.

Защитник «Спартака» Максимович матч против Марокко (1:2) провалил, став прямым виновником обоих пропущенных мячей. Уже имея предупреждение, на 36-й минуте он проиграл позиционную борьбу в штрафной Нордину Амрабату и, пытаясь догнать оппонента, завалил его на газон. А действия Максимовича на 40-й минуте практически не поддаются описанию. Просто посмотрите видео.

Неужели обученный защитник может так располагаться в обороне по ходу контратаки? Максимович не держит линию, не чувствует партнеров и располагается тактически безграмотно — такой вывод можно сделать по тем 73 минутам, что отвел ему Младен Крстаич . И вряд ли теперь захочет повторить эксперимент, до ЧМ-2018 осталось слишком мало времени.

В матче с Нигерией за центр обороны отвечал уже зенитовец Бранислав Иванович, и сербам удалось оставить ворота на замке — 2:0. Иванович провел все 90 минут и смотрелся довольно надежно.

Перу — 1 Полузащитник Джефферсон Фарфан («Локомотив») — 2 матча, 166 минут, гол + результативная передача

Сборная Перу почти уже полыхает в ожидании чемпионата мира, в таком же ажиотажном состоянии пребывает и переживающий вторую молодость Фарфан. В матче с хорватами перуанцы дважды ужалили соперника и в оставшееся до финального свистка время умением и количеством отоборонялись, а в игре с Исландией уже сами старались вести игру.

И здесь Фарфан проявил себя во всей красе и мог оформить хет-трик, но ограничился голом и результативной передачей: на 58-й минуте выиграл борьбу в воздухе в чужой штрафной и скинул мяч на дальнюю штангу, где его внес в ворота Рауль Руидиас , а на 75-й забил сам. Правда, ветерану немного подфартило — удар у него не получился, но мяч рикошетом от защитника в противоход вратарю закатился в пустой угол.

Португалия — 1 Полузащитник Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 1 матч, 90 минут

Для Ману Фернандеша поездка в сборную получилась неудачной. В матче против Египта (2:1), в котором Криштиану Роналду перевернул ход матча двумя голами в компенсированное время, он на поле так и не появился, игра с Нидерландами (0:3) не удалась всей команде.

Польша — 1 Полузащитник Мацей Рыбусь («Локомотив») — 1 матч, 84 минуты, желтая карточка

В первом матче против Нигерии, завершившемся сенсационным поражением поляков (0:1) во Вроцлаве, хавбек «Локо» не попал даже в заявку. А во встрече против Южной Кореи (3:2) их главный тренер Адам Навалка полностью сменил линию полузащиты, и это принесло результат — уже к перерыву европейцы выигрывали со счетом 2:0.

Любопытно, что эти цифры продержались на табло до того момента, пока Рыбусь на 84-й минуте не покинул поле. Минуту спустя корейцы отыграли первый мяч, а еще через две — сравняли счет. Благо, поляков выручил Петр Зелиньски, завершивший массовый штурм в компенсированное время снайперским выстрелом в дальнюю «девятку».

Аргентина — 1 Полузащитник Леандро Паредес («Зенит») — 1 матч, 64 минуты