«Эвертон» хочет летом пригласить Фонсеку

Как утверждает Mirror, «Эвертон» расторгнет контракт с главным тренером команды Сэмом Эллардайсом по окончании нынешнего сезона.

На его место руководство «ирисок» планирует пригласить нынешнего главного тренера донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеку.

Ранее португальский специалист заявлял, что «Шахтер» предложил ему продлить действующее соглашение, однако он еще не принял окончательного решения насчет своего будущего.

После 31 тура «Эвертон» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 40 очков.