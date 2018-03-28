FIFA собирает данные по проявлению расизма на матче Россия — Франция

Международная федерация футбола (FIFA) собирает информацию относительно сообщений о проявлениях расизма болельщиками во время контрольного матча с участием сборных России и Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

"FIFA собирает различные отчеты по матчу и потенциальные доказательства в связи с инцидентом, связанным с проявлением дискриминации, о котором сообщили СМИ, включая тот, о котором передал информацию наблюдатель FARE (организация «Футбол против расизма в Европе»), присутствовавший на игре", — говорится в сообщении.