Международная федерация футбола (FIFA) собирает информацию относительно сообщений о проявлениях расизма болельщиками во время контрольного матча с участием сборных России и Франции. Об этом сообщает РИА Новости.
"FIFA собирает различные отчеты по матчу и потенциальные доказательства в связи с инцидентом, связанным с проявлением дискриминации, о котором сообщили СМИ, включая тот, о котором передал информацию наблюдатель FARE (организация «Футбол против расизма в Европе»), присутствовавший на игре", — говорится в сообщении.
Матч между командами России и Франции прошел 27 марта в Санкт-Петербурге и завершился победой гостей со счетом 3:1. По словам фотографа France Press, он слышал расистские выкрики некоторых болельщиков в момент подачи угловых Усманом Дембеле. Кроме того, ряд интернет-пользователей считают, что на 73-минуте игры были слышны выкрики в адрес Поля Погба.