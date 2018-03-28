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Юношеская команда ФК «Строгино» стала победителем турнира «Смена-2018»
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Юношеская команда ФК «Строгино» стала победителем турнира «Смена-2018» 

Префектура СЗАО города Москвы 26 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Команда футбольного клуба «Строгино» в составе игроков 2005 года рождения в финальном поединке одержала верх над сверстниками из УОР №5 и стала победителем юношеского турнира по футболу «Смена-2018» на призы Алексея и Василия Березуцких. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.
— Решающий матч получился сложным для обоих коллективов. Футболисты создали неплохие моменты, но волнение не дало возможность реализовать их. В итоге, все решил один точный выстрел. Отметим, что егорьевские игроки в прошедших четырех матчах не пропустили ни одного мяча, отправив в ворота соперников аж 18, но против меткого удара Глеба Чебану на исходе первого тайма противоядия не нашли. Встреча так и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Строгино», — рассказал Евгений Михайлов.
Напомним, турнир среди игроков 2005 года рождения на призы титулованных воспитанников спортивной школы «Сокол», игроков сборной России и ЦСКА Василия и Алексея Березуцких проходил с 23 по 27 марта сразу на трех столичных стадионах. В соревнованиях приняли участие юные футболисты из Москвы, Владивостока, Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга и Подольска.
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