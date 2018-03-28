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«Мамонты Югры» продолжит играть в МХЛ
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«Мамонты Югры» продолжит играть в МХЛ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко сообщил, что решение совета директоров КХЛ о недопуске клуба к участию в сезоне-2018/19 не повлияет на «Мамонтов Югры». По его словам, команда продолжит играть в МХЛ.
— Мы готовим документы для участия в чемпионате ВХЛ, — цитирует ТАСС Филипенко. — «Мамонты Югры», без сомнения, останутся в МХЛ. Наша задача — продолжать работать в том векторе, который задан, а также не потерять тот потенциал, наработанный нами. Не секрет, что мы добились успеха в плане детского и молодежного хоккея, и в этом направлении нужно продолжить работу.
Мы понимаем, что надо работать над этим. Нужно остановиться, подумать, у нас не самый лучший результат за несколько последних лет. Нам дали поработать над собой.
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