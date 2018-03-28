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Спортсмены из досугового центра «Соколинка» участвовали в окружных соревнованиях
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Спортсмены из досугового центра «Соколинка» участвовали в окружных соревнованиях 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
В первенстве по вольной борьбе среди детей и юношей, которое прошло в Центре культуры и спорта «Южное Измайлово», участвовали шестьдесят человек из секций и клубов Восточного административного округа.
Спортсмены участвовали в состязаниях как по вольной борьбе, так и по грэпплингу, самбо и джиу-джитсу. Соколинцы привезли домой три награды. Первое место в категории 26 килограммов занял Магомедрасул Гамаев 2010 года рождения. Тоже первое место в копилку учеников секции досугового центра «Соколинка» завоевал Альберт Бекболотов 1999 года рождения. Третье место в категории 80 килограммов взял Сеймык Женшиев.
Организаторы соревнований — спортклуб «Ас» центра «Южное Измайлово» и секция вольной борьбы досугового центра «Соколинка».
Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».
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