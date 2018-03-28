Спортсмены из досугового центра «Соколинка» участвовали в окружных соревнованиях

В первенстве по вольной борьбе среди детей и юношей, которое прошло в Центре культуры и спорта «Южное Измайлово», участвовали шестьдесят человек из секций и клубов Восточного административного округа.

Спортсмены участвовали в состязаниях как по вольной борьбе, так и по грэпплингу, самбо и джиу-джитсу. Соколинцы привезли домой три награды. Первое место в категории 26 килограммов занял Магомедрасул Гамаев 2010 года рождения. Тоже первое место в копилку учеников секции досугового центра «Соколинка» завоевал Альберт Бекболотов 1999 года рождения. Третье место в категории 80 килограммов взял Сеймык Женшиев.

Организаторы соревнований — спортклуб «Ас» центра «Южное Измайлово» и секция вольной борьбы досугового центра «Соколинка».

Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».