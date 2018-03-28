На матч со «Спартаком» «Тосно» прилетит из Турции сразу в Москву

«Тосно» завершает сбор в Турции, куда команда уехала во время паузы на матчи сборных. В четверг вечером команда вылетит в Москву и ночью прибудет в столицу. 30-го числа тренировки в столице пока не запланировано, возможно, команда обойдется без нее, ведь уже 31 марта подопечные Дмитрия Парфёнова сыграют со "Спартаком" в 24-м туре РФПЛ. Полузащитники Ризуан Мирзов и Александр Трошечкин , работавшие по индивидуальной программе, практически залечили свои повреждения и, скорее всего, будут готовы выйти на поле в субботу. Что не скажешь о хавбеке Владимире Быстрове , который так и не возобновил тренировки.