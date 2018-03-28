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На матч со «Спартаком» «Тосно» прилетит из Турции сразу в Москву
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На матч со «Спартаком» «Тосно» прилетит из Турции сразу в Москву 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Тосно» завершает сбор в Турции, куда команда уехала во время паузы на матчи сборных.
В четверг вечером команда вылетит в Москву и ночью прибудет в столицу. 30-го числа тренировки в столице пока не запланировано, возможно, команда обойдется без нее, ведь уже 31 марта подопечные Дмитрия Парфёнова сыграют со "Спартаком" в 24-м туре РФПЛ.
Полузащитники Ризуан Мирзов и Александр Трошечкин, работавшие по индивидуальной программе, практически залечили свои повреждения и, скорее всего, будут готовы выйти на поле в субботу. Что не скажешь о хавбеке Владимире Быстрове, который так и не возобновил тренировки.
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