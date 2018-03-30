Прокопец рассказал о причинах переноса заседания по «делу Погребняка» 

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий в палате по разрешению споров интересы нападающего Павла Погребняка, сообщил, что рассмотрение спора футболиста и московского «Динамо» перенесено на 10 апреля.
«Палата по разрешению споров РФС сегодня выслушала Погребняка лично. Перенос заседания связан с тем, что «Динамо» попросило также вызвать Дмитрия Хохлова, чтобы он дал свои пояснения. Следующее заседание назначено на 10 апреля», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.