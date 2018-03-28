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Доктор Ибрагимовича: «Думаю, Златан решил уйти из „МЮ“ после поражения от „Севильи“
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Доктор Ибрагимовича: «Думаю, Златан решил уйти из „МЮ“ после поражения от „Севильи“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Врач Златана Ибрагимовича Фредди Фу считает, что швед решил уйти из ”Манчестер Юнайтед” из-за вылета из Лиги чемпионов. Ибрагимович перебрался в «Лос-Анджелес Гэлэкси».
"Ибрагимович и Моуринью хорошо ладили. Златану нравился Манчестер, он был там героем до травмы. Он хотел посмотреть, сможет ли вернуться и завоевать еще титулов, особенно в Лиге чемпионов.
Думаю, он принял решение после поражения «МЮ» от «Севильи». Мне так кажется. «МЮ» больше не мог выиграть ЛЧ или догнать «Сити» в Премьер-лиге. Думаю, не проиграй «МЮ» «Севилье», Ибрагимович остался бы там подольше. Хотя он мне такого не говорил", — цитирует Фу Mirror.
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