Доктор Ибрагимовича: «Думаю, Златан решил уйти из „МЮ“ после поражения от „Севильи“

"Ибрагимович и Моуринью хорошо ладили. Златану нравился Манчестер, он был там героем до травмы. Он хотел посмотреть, сможет ли вернуться и завоевать еще титулов, особенно в Лиге чемпионов.

Думаю, он принял решение после поражения «МЮ» от «Севильи». Мне так кажется. «МЮ» больше не мог выиграть ЛЧ или догнать «Сити» в Премьер-лиге. Думаю, не проиграй «МЮ» «Севилье», Ибрагимович остался бы там подольше. Хотя он мне такого не говорил", — цитирует Фу Mirror.