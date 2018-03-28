Обамеянг хочет видеть в «Арсенале» бывшего партнера по «Боруссии»

Габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попросил руководство клуба приобрести французского форварда «Барселоны» Усмана Дембеле , сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, габонец восхищен молодым французом и считает, что он идеально впишется в состав лондонского клуба. Напомним, что Обамеянг и Дембеле ранее вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».

20-летний Дембеле перешел в «Барселону» из «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что им также интересуются «Ливерпуль» и «Атлетико».