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Обамеянг хочет видеть в «Арсенале» бывшего партнера по «Боруссии»
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Обамеянг хочет видеть в «Арсенале» бывшего партнера по «Боруссии» 

Soccer News 1 час назад
Габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попросил руководство клуба приобрести французского форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Tribalfootball.
По сведениям издания, габонец восхищен молодым французом и считает, что он идеально впишется в состав лондонского клуба. Напомним, что Обамеянг и Дембеле ранее вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».
20-летний Дембеле перешел в «Барселону» из «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2022 года.
Ранее сообщалось, что им также интересуются «Ливерпуль» и «Атлетико».
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