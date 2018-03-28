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Бельгиец Лампарт выиграл гонку Мирового тура «Дварс дор Фландерен»
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Бельгиец Лампарт выиграл гонку Мирового тура «Дварс дор Фландерен» 

Чемпионат.com 1 час назад
Бельгиец Ив Лампарт из команды Quick-Step Floors победил в однодневной гонке Мирового тура «Дварс дор Фландерен», которая состоялась между бельгийскими городами Руселаре и Варегем. Второе место занял голландец Мике Тёниссен, выступающий за Sunweb, а замкнул тройку призёров ещё один представитель Бельгии Сеп Ванмарке из EF Education First.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Дварс дор Фландерен». Бельгия Руселаре — Варегем. 181,1 км. 1. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Floors). 2. Мике Тёниссен (Нидерланды, Sunweb). 3. Сеп Ванмарке (Бельгия, EF Education First).
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