Видеообзор велогонки Мирового тура «Дварс дор Фландерен»

Бельгиец Ив Лампарт из команды Quick-Step Floors победил в однодневной гонке Мирового тура «Дварс дор Фландерен», которая состоялась между бельгийскими городами Руселаре и Варегем. Соревнования, основанные в 1945 году, состоялись в 73-й раз. В 2017 году лучшим также стал Лампарт.

Второе место занял голландец Мике Тёниссен, выступающий за Sunweb, а замкнул тройку призёров ещё один представитель Бельгии Сеп Ванмарке из EF Education First.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой гонки.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».