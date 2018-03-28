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Видеообзор велогонки Мирового тура «Дварс дор Фландерен»
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Видеообзор велогонки Мирового тура «Дварс дор Фландерен» 

Чемпионат.com 49 минут назад
Бельгиец Ив Лампарт из команды Quick-Step Floors победил в однодневной гонке Мирового тура «Дварс дор Фландерен», которая состоялась между бельгийскими городами Руселаре и Варегем. Соревнования, основанные в 1945 году, состоялись в 73-й раз. В 2017 году лучшим также стал Лампарт.
Второе место занял голландец Мике Тёниссен, выступающий за Sunweb, а замкнул тройку призёров ещё один представитель Бельгии Сеп Ванмарке из EF Education First.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой гонки.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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