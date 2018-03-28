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В Металлургическом районе разбилась женщина, выпав из окна
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В Металлургическом районе разбилась женщина, выпав из окна 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Тело женщины обнаружили возле дома по улице Кавказкая, 33 в Металлургическом районе Челябинска, сообщает в социальной сети один из пользователей группы «Подслушано ЧМЗ».
«Только что 17:00 женщина выпала из окна, сразу на смерть, — написано в паблике. — Кавказская 33. Предположительно 8 этаж». Факт обнаружения тела возле указанного дома подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области. Дело расследует Следственный комитет.
Очевидцы также обратили внимание на странное обстоятельство. Окно, в которое вышла женщина, «закрылось после этого». Пользователи высказывают самые разные предположения, начиная с того, что её столкнули и, заканчивая сквозняком, который мог захлопнуть оконную створку.
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