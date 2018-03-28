Паулинью и Миранда за матч со сборной России включены в команду недели

Компания EA Sports представила 28-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она была составлена на основе реальных заслуг игроков.

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Специальную карточку с общим рейтингом 87 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ») получил защитник сборной Бразилии Миранда, а также его партнер по команде Паулинью — с общим рейтингом 85 OVR. Первый забил гол и помог бразильцам сохранить ворота в неприкосновенности в матче с Россией (3:0), а второй — забил гол и сделал голевую передачу.

Полностью 28-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

28-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.