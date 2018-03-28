Паулинью и Миранда за матч со сборной России включены в команду недели 

Компания EA Sports представила 28-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она была составлена на основе реальных заслуг игроков.
Беленов за сухой матч с «Краснодаром» включен в команду недели
Специальную карточку с общим рейтингом 87 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ») получил защитник сборной Бразилии Миранда, а также его партнер по команде Паулинью — с общим рейтингом 85 OVR. Первый забил гол и помог бразильцам сохранить ворота в неприкосновенности в матче с Россией (3:0), а второй — забил гол и сделал голевую передачу.
Полностью 28-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:
Основной состав — Каспер Шмайхель (ВРТ, «Лестер», 86), Давид Алаба (ЛФЗ, «Бавария», 87), Миранда (ЦЗ, «Интер», 87), Кайл Уокер (ЦЗ, «Манчестер Сити», 86), Андрес Иньеста (ЦП, «Барселона», 89), Хамес Родригес (ЦАП, «Бавария», 88), Палуинью (ЦП, «Барселона», 85), Джесси Лингард (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 84), Рикарду Куарежма (ЛП, «Бешикташ», 87), Гарет Бэйл (ЦН, "Реал", 91), Марко Арнаутович (ЛФА, «Вест Хэм», 87);
Запасные — Яссер Аль-Мосайлем (ВРТ, «Аль-Ахли», 78), Сеад Колашинац (ЛФЗ, «Арсенал», 85), Маттейс Де Лигт (ЦЗ, «Аякс», 86), Венсан Абубакар (ЦАП, «Порту», 84), Блерим Джемаили (ЛП, «Болонья», 82), Мигель Лаюн (ПФА, «Севилья», 82), Ола Камара (ФРВ, «Лос-Анджелес Гэлакси», 81);
Резерв — Брайн Овьедо (ЛФЗ, «Сандерленд», 79), Лайам Уокер (ЦП, «Ноттс Каунти», 76), Брэдли Райт-Филлипс (ФРВ, «Нью-Йорк Ред Буллз», 81), Игор Коронаду (ФРВ, «Палермо», 78), Марк Макналти (ФРВ, «Ковентри», 74).
28-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports
Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.