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Сын Клюйверта признан самым перспективным футболистом мира
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Сын Клюйверта признан самым перспективным футболистом мира 

SPORT24.ru 1 час назад
Портал Goal составил список главных талантов мирового футбола (NxGn 2018), которые родились не позднее 1 января 1999 года. Самую яркую карьеру предрекают полузащитнику «Аякса» и сборной Нидерландов Джастину Клюйверту, сыну бывшего нападающего «оранжевых» Патрика Клюйверта.
«Агент Мино Райола радостно потирает руки, заполучив в клиенты потрясающий талант, который. Контракт Клюйверта с «Аяксом» рассчитан до 2019 года, но такому игроку, обладающему сверхзвуковой скоростью и замечательными навыками, суждено пойти по стопам своего отца и перейти в один из топ-клубов Европы», — так характеризует 18-летнего игрока Goal.
Топ-5 тинейджеров мира по версии Goal:
05. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 17 лет (28 мая 2000 г.) 04. Маттейс де Лигт («Аякс») — 18 лет (12 августа 1999 г.) 03. Винисиус Жуниор («Фламенго» (права на игрока принадлежат «Реалу»)) — 17 лет (12 июля 2000 г.) 02. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — 19 лет (25 февраля 1999 г.) 01. Джастин Клюйверт («Аякс») — 18 лет (5 мая 1999 г.)
Отметим, что в прошлом году первое место в данном рейтинге было у Джанлуиджи Доннаруммы.
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