Сын Клюйверта признан самым перспективным футболистом мира

Портал Goal составил список главных талантов мирового футбола (NxGn 2018), которые родились не позднее 1 января 1999 года. Самую яркую карьеру предрекают полузащитнику «Аякса» и сборной Нидерландов Джастину Клюйверту , сыну бывшего нападающего «оранжевых» Патрика Клюйверта

«Агент Мино Райола радостно потирает руки, заполучив в клиенты потрясающий талант, который. Контракт Клюйверта с «Аяксом» рассчитан до 2019 года, но такому игроку, обладающему сверхзвуковой скоростью и замечательными навыками, суждено пойти по стопам своего отца и перейти в один из топ-клубов Европы», — так характеризует 18-летнего игрока Goal.

Топ-5 тинейджеров мира по версии Goal:

05. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 17 лет (28 мая 2000 г.) 04. Маттейс де Лигт («Аякс») — 18 лет (12 августа 1999 г.) 03. Винисиус Жуниор («Фламенго» (права на игрока принадлежат «Реалу» )) — 17 лет (12 июля 2000 г.) 02. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — 19 лет (25 февраля 1999 г.) 01. Джастин Клюйверт («Аякс») — 18 лет (5 мая 1999 г.)

Отметим, что в прошлом году первое место в данном рейтинге было у Джанлуиджи Доннаруммы.