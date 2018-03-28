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В Петрозаводске начали менять лифты в многоэтажках
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В Петрозаводске начали менять лифты в многоэтажках 

Карельские вести 54 минуты назад
До 2019 года будет заменено 77 лифтов в 30 городских многоэтажках.
Уже завершен ремонт в трех многоквартирных домах: на улицах Лыжной, Питкярантской и Ведлозерской, всего заменено пять лифтов. Ведутся работы еще в девяти домах, заключены договоры с подрядчиками на замену 42 лифтов, отметили в мэрии города.
В многоэтажках производится замена лифтовых кабин на новые, ремонтируется электрическое оборудование и подъемные механизмы, при необходимости — модернизируются лифтовые шахты.
В ближайшее время Фонд капитального ремонта заключит договоры на ремонт лифтов еще в 13 многоквартирных домах.
Список домов, где будет производиться ремонт: бульв. Интернационалистов, д. 22, пер. Попова, д. 4, д. 8, просп. Александра Невского, д. 37, д. 41, д. 43, просп. Лесной, д. 19, ул. Березовая аллея, д. 33, ул. Березовая аллея, д. 35, ул. Ведлозерская, д. 16Б, д. 18Б, ул. Древлянка, д. 14 корп.1, д. 14 корп.2, д. 21, д. 24 корп.1, ул. Калинина, д. 73, ул. Лыжная, д. 5, д 22А, ул. Московская, д. 10, ул. Пархоменко, д. 26А, ул. Питкярантская, д. 6, ул. Шотмана, д. 60, ул. Попова, д. 12, ул. Сегежская, д. 13, ул. Сортавальская, д. 5, ул. Судостроительная, д. 28, ул. Фрунзе, д. 2, ул. Чкалова, д. 49, д. 54, ул. Шотмана, д. 20.
По материалам: ptzgovorit.ru
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