Виктор Уго: «Мы везде видим и слышим Астори»

Защитник «Фиорентины» Виктор Уго признался, что команда еще не смирилась с потерей своего капитана Давиде Астори . Итальянец умер 4 марта в 31 год.

— Мы везде видим и слышим Астори: в раздевалке, на поле, в столовой, — цитирует Corriere dello Sport Уго. — Он всегда будет там. Все о нем говорит. Его шкафчик все еще на месте, его стул в столовой никем не занят. Когда мы просматриваем игры соперников, место Астори тоже пустует. Давиде повсюду. С момента моего приезда в Италию Астори был для меня ориентиром.