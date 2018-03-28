«Манчестер Сити» готов заплатить 75 миллионов фунтов за Иско

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заинтересован в услугах полузащитника "Реала" Иско, утверждает Sun. По информации источника, испанский специалист рассматривает игрока мадридцев в качестве альтернативы Алексису Санчесу и Рияду Махрезу, переговоры с которыми в зимнее трансферное окно завершились неудачно.

Отмечается, что «горожане» готовы заплатить за Иско 75 миллионов фунтов (85,5 миллиона евро). Его стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 75 миллионов евро.

Во вторник, 27 марта, Иско признался в том, что в «Реале» у него «нет уверенности в том, что команда нуждается» в нем. Накануне хавбек принял участие в контрольном матче между сборными Испании и Аргентины (6:1), оформив первый в карьере хет-трик.

В этом сезоне Иско принял участие в 40 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 7 мячей и сделав 6 результативных передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.