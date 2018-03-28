В Музее спортивной славы ЦСКА прошла встреча с олимпийским призером по прыжкам в воду Глебом Гальпериным

В Музее спортивной славы ЦСКА, расположенном на Ленинградском проспекте, д. 39, стр. 1, состоялась встреча воспитанников спортивных школ (олимпийского резерва) и участников ВВПОД «Юнармия» с двукратным призером Олимпийских игр по прыжкам в воду Глебом Гальпериным

В ходе мероприятия Гальперин ответил на вопросы о своих достижениях, спортивной карьере в ЦСКА и о том, какими качествами необходимо обладать, чтобы добиться поставленной цели.

«Мои родители уже работали в ЦСКА, поэтому я почти родился здесь. Меня тренировала мама, она у меня строгая и требовательная женщина, а папа сглаживал углы, поэтому получался тренерский баланс», — рассказал Глеб Гальперин.

Спортсмен также рассказал юным воспитанникам о том, как в их возрасте преодолевал себя и шел на тренировку. На встрече Гальперин представил свои медали, как символ того, к чему должно стремиться подрастающее поколение.

По завершении мероприятия титулованный спортсмен провел автограф-сессию. (то)