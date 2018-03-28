Ещё
На «ВЭБ Арене» состоялась международная конференция «Право и спорт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На «ВЭБ Арене» состоялась международная конференция «Право и спорт» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
На минувшей неделе на площадке «ВЭБ Арены» прошла международная конференция «Право и спорт». Спортивные юристы из разных стран собрались на 3-й Песчаной, чтобы поделиться опытом и обсудить текущие проблемы отрасли.
— В течение всего дня ведущие мировые эксперты спортивного права, юристы, арбитры спортивного арбитражного суда разбирали наиболее важные и актуальные вопросы. Юридические аспекты подготовки чемпионата мира по футболу, практические аспекты применения финансового фэйр-плей, эволюцию трансферных сделок, особенности практики палаты по разрешению споров ФИФА, контрактные споры, антидопинговые разбирательства и многие другие темы, — отметил представитель «ВЭБ Арены».
В конференции участвовали арбитры CAS, руководители юридических компаний и такие именитые профессионалы как Маркос Мотта (адвокат Неймара).
Мероприятие впервые прошло в спортивной зоне стадиона: в том самом помещении, где команды готовятся к выходу на поле. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Молодежный клуб храма Сергия Радонежского на Ходынке посетит стадион «Открытая Арена» Болельщики футбольного клуба ЦСКА соберутся на 3-й Песчаной улице В Музее спортивной славы ЦСКА прошла встреча с олимпийским призером по прыжкам в воду Глебом Гальпериным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
ФИФА ищет доказательства расизма на матче РФ и Франции
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение