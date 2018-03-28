На «ВЭБ Арене» состоялась международная конференция «Право и спорт»

На минувшей неделе на площадке «ВЭБ Арены» прошла международная конференция «Право и спорт». Спортивные юристы из разных стран собрались на 3-й Песчаной, чтобы поделиться опытом и обсудить текущие проблемы отрасли.

— В течение всего дня ведущие мировые эксперты спортивного права, юристы, арбитры спортивного арбитражного суда разбирали наиболее важные и актуальные вопросы. Юридические аспекты подготовки чемпионата мира по футболу, практические аспекты применения финансового фэйр-плей, эволюцию трансферных сделок, особенности практики палаты по разрешению споров ФИФА, контрактные споры, антидопинговые разбирательства и многие другие темы, — отметил представитель «ВЭБ Арены».

В конференции участвовали арбитры CAS, руководители юридических компаний и такие именитые профессионалы как Маркос Мотта (адвокат Неймара).

Мероприятие впервые прошло в спортивной зоне стадиона: в том самом помещении, где команды готовятся к выходу на поле. (то)